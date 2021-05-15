مختار جمعة: إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة في يونيو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، إن الوزارة جادة في تمكين الشباب من القيادة، على جميع المستويات، وفي جميع مفاصل العمل بالوزارة، والجهات التابعة لها.





وأوضح جمعة، في بيان، أنه بعد الدفع بعشرات الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري والإشرافي والقيادي بالوزارة؛ سيتم إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة، الشهر المقبل، سواء بديوان عام الوزارة، أو بالمديريات الإقليمية، أو بهيئة الأوقاف، أو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أو بمستشفى الدعاة وجميع الجهات التابعة.



وأضاف وزير الأوقاف: سيتم إتاحة الفرصة أمام جميع المتميزين علميًّا وثقافيًّا وإداريًّا، عبر دفعات متتالية، وبرامج متعددة لإعداد القادة، وفق طبيعة كل مستوى قيادي، على أن يتم خلال أيام، الإعلان عن شروط وضوابط وآليات التقدم للبرنامج.