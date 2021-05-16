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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسليم كشوف المعلمين الفائزين بشهادة الصلاحية بالمديريات التعليمية .. بعد أجازة عيد الفطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لمديريات التربية والتعليم إرسال مندوبيها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين عقب أجازة عيد الفطر المبارك ، لاستلام كشوف المعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للنقل من وظيفة إلى أخرى أو من تخصص إلى تخصص آخر أو من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه سيتم كذلك تسليم صورة من القرار الوزاري الخاص بمنح شهادة الصلاحية لـ 4133 معلم ، وذلك للعرض على السيد المحافظ المختص لإصدار القرارات اللازمة للنقل وذلك بعد التحقق من استيفائهم المتطلبات اللازمة لذلك. 

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جدير بالذكر أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرضا الوظيفي للمعلمين، كان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  الأسبوع الماضي ، قرارًا وزاريًا رقم 60 لسنة 2021 بشأن منح السادة المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي شهادة الصلاحية اللازمة لذلك.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين: إن القرار يشمل إجمالي 4133 معلم استوفوا متطلبات التنمية المهنية اللازمة للنقل من تخصص إلى تخصص آخر أو من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، منهم عدد 3395 معلم من معلمي التعليم العام وعدد 738 معلم من معلمي التعليم الفني.

التعليم : نبذل جهدنا للارتقاء بالمعلم المصري مهنيا 

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، أن المعلم هو القوة الدافعة في العملية التعليمية لذا فإن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا في سبيل الإرتقاء به مهنيًا، والحرص على رضاه الوظيفي.

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