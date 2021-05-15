حقائق وخرفات حول مرض ضغط الدم.. اكتشفها

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين حول العالم، ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون القوة المطلوبة لضخ الدم عبر الأوعية الدموية مرتفعة للغاية، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأوعية الدموية، مما يجعلها أكثر صلابة ويقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى قلبك، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب.

ونستعرض خلال التقرير التالي خرافات وحقائق عن مرض ضغط الدم وفقا لموقع “keckmedicine”.

1- الخرافة: ارتفاع ضغط الدم يزيد عن 140/90 ملم زئبق

حقيقة: ارتفاع ضغط الدم يزيد عن 130/80 ملم زئبق

يوضح الدكتور بارفين جارج، MD ، وهو طبيب القلب في كيك الطب من جامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في الطب السريري في مدرسة كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا، إذا كان ضغط الدم لدى شخص ما يزيد عن 130/80 ملم زئبق ولديه تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية - أو إذا كان معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - فقد يوصي الطبيب بتناول أدوية ضغط الدم.

2- الخرافة: علامات ارتفاع ضغط الدم واضحة

حقيقة: ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض

فإن الضرر طويل المدى الذي يلحقه ارتفاع ضغط الدم بالشرايين ، يحدث بغض النظر عما إذا كانت لديك أعراض أم لا.

3- الخرافة: شرب القهوة يمكن أن يرفع ضغط الدم

الحقيقة: لا يحدث ذلك بشكل عام

نظرًا لأن الكافيين منبه، فقد تعتقد أنه يرفع ضغط الدم لديك، ومع ذلك، فإن معظم الأبحاث لا تظهر أن هذا هو الحال.

يقول جارج أستشاري أمراض القلب، أن الاستهلاك المنتظم للكافيين لا يرفع ضغط الدم عادةً ، ولكنه قد يكون عاملاً للأشخاص الذين يتناولونه بكميات كبيرة من أشياء مثل الصودا أو القهوة أو مشروبات الطاقة"

4- الخرافة: خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم هو نفسه بالنسبة للأشخاص من جميع الأجناس

الحقيقة: البالغين السود أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

يقول جارج: "على الرغم من أن أسباب ذلك غير واضحة تمامًا ، إلا أن ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا بين البالغين السود أكثر من البالغين من الأعراق والأعراق الأخرى".

قد يتطور ارتفاع ضغط الدم أيضًا في سن أصغر ، ويكون أكثر حدة ويكون من المرجح أن يؤدي إلى العلاج في المستشفى، يعتقد الخبراء أن هذا قد يكون لأن السمنة ومرض السكري أكثر شيوعًا بين الأمريكيين من أصل أفريقي، قد تكون هناك أيضًا مكونات وراثية واجتماعية اقتصادية .

5-الخرافة: إذا انخفض ضغط الدم بسبب الأدوية ، يمكنني التوقف عن تناولها

حقيقة: يجب أن تستمر في تناوله

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تستمر مدى الحياة، ولأدوية لا تعالج ارتفاع ضغط الدم، وإذا توقفت عن تناول أدويتك، فسوف يرتفع ضغط الدم مرة أخرى.