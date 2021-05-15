حسن شاكوش يكشف عن أكبر عيدية حصل عليها.. فيديو

حسن شاكوش

قال المطرب الشعبي حسن شاكوش، إن أول عيدية حصل عليها فى الطفولة كانت 50 قرش، وجنيه، موضحًا أنه كان يشتري مسدس ويلعب مع من فى عمره.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « العيد أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية « أسما إبراهيم»، أن العيد لا يكون عيد بدون عيدية.



ولفت إلى أن أخر عيدية حصل عليها كانت 10 جنيهات، وأكد أن يعطى أولاد أشقاءه العيدية فى العيد، والجميع يكون فى فرح وسعادة.



وقام شاكوش بغناء أغنية دامت لمين لـ محمد رشدي، و أغنية بنت الجيران و مجموعة من الأغانى الخاصة به".



