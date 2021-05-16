المركزي يصدر تعليمات لحماية البنوك من الاختراق.. تفاصيل

طالب البنك المركزي المصري البنوك بضرورة قيام الادارة العليا بكل بنك بتأمين المعلومات والتي يتم اعتمادها من مجلس الادارة وتحديث تلك البيانات بشكل دوري .



اشارت تعليمات البنك المركزي المصري خلال بشان ضوابط تقديم خدمات الدفع عبر الموبايل، إلي ضرورة مساهمة ذلك في تحديد السياسات والاجراءات والضوابط الرقابية اللازمة لحماية العمليات البنكية من الاختراقات والانتهاكات الأمنية.



وذكر التقرير ان تلك التعليمات تحدد المسئوليات الفردية و آليات تنفيذ الاجراءات التي يتم اتخاذها في حال وجود مخالفة لتلك السياسات.



وشدد البنك المركزي المصري علي ضرورة ان تتولي الادارة اليا وتعزيز ونشر الثقافة الأمنيةعلي كافة مستويات البنك عن طريق التأكيد علي التزامهم بالمعايير العالية لأمن المعلومات ونشر تلك الثقافة علي كافة العاملين بالبنك.



واوضح البنك المركزي المصري انه ينبغي تقدم البنوك لمجموعة مختلفة من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لفئات متنوعة من العملاء نتيجة لذلك فهي تنظوي عادة علي مستوي من المخاطرة المتأصلة .