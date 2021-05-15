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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

زوجة عمرو دياب تتضامن مع أطفال حي الشيخ جراح بالقدس

عمرو دياب وزينة عاشور
عمرو دياب وزينة عاشور

نشرت زينة عاشور -زوجه الفنان عمرو دياب- صورة عبر خاصية القصص “ستوري” انستجرام، لأطفال حي الشيخ جراح في القدس، معلنة تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية التي تشهد انتهاكات وعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

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من جهة أخرى، كشفت مجلة “فوربس الشرق الأوسط" عن قائمة مشاهير نجوم الموسيقى العرب، التى تضم 50 مطرباً من 11 جنسية عربية، يعدون الأكثر استماعاً فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعى لعام 2020.

وتصدر النجم عمرو دياب قائمة الأكثر استماعا في 2020 على جميع التطبيقات الموسيقية المختلفة، وحل أحدث أعماله ألبوم "سهران" للعام الماضي، في المرتبة الأولى ضمن أكثر الألبومات-التي صدرت في عام 2020- استماعاً، حيث استُمع إليه أكثر من 68 مليون مرة عام 2020، متجاوزًا أعمال فنانين عالميين مثل (The Weeknd) و(Dua Lipa).

ولدى عمرو دياب أكثر من 4.9 مليون مشترك، ونحو 1.4 مليار مشاهدة في يوتيوب، حتى 25 مارس 2021. كما لديه أكثر من 43 مليون متابع على “فيس بوك” و"تويتر" و"إنستجرام" حتى نهاية 2020.

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Screenshot_2021-05-15-22-04-29-53
حي الشيخ جراح القدس عمرو دياب الفنان الفنان عمرو دياب زينة عاشور الفلسطينية فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي

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