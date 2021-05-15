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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 مليون دولار حجم خسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

فلسطين
فلسطين

أفاد  مراسل قناة  "المملكة" الاردنية في قطاع غزة السبت، بأن  خسائر القطاع التجاري في القطاع تقدر بمئة مليون دولار جراء تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 25 منشأة صناعية خلال العدوان على القطاع، وفق إحصائية حكومية فلسطينية.

وذكر المراسل أن عدد الوحدات السكنية التي دُمّرت بشكل كامل منذ بداية العدوان تجاوزت 500 وحدة سكنية إلى جانب أضرار بليغة وجزئية لحقت بما يقرب 1000 وحدة سكنية بحسب إحصائية صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

أشار الي  أن هناك حديثا عن خسائر كبيرة في القطاع الزراعي لم تعلن بعد وذلك بعد استهداف الأراضي الزراعية بشكل عنيف ومنع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم في المناطق الشرقية.

 

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وبين إن هناك تطمينات من السلطات المحلية في القطاع بأن المخزون الغذائي يكفي لأشهر وليش فقط لأيام .

والمح  المراسل أن هدوءا حذرا يسود قطاع غزة بعد استهداف المدفعية المناطق الشرقية لقطاع غزة، مشيرا لإطلاق كتائب القسام صواريخ باتجاه إحدى البطاريات المضادة للصواريخ والتي أصيبت بشكل مباشر .

وأشار الي  أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يحوم في أجواء القطاع بشكل مكثف وطائرات الاستطلاع تنخفض إلى مستويات متدنية وتحلق بشكل دائري في قطاع غزة.

إسرائيل فلسطين الاحتلال الاسرائيلي العدوان الإسرائيلي طيران الاحتلال القطاع التجارى

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