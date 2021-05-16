هطول الامطار في بعض المدن السعودية .. أهم نصائح تفادي التقلبات الجوية

تتعرض بعض المدن السعودية إلى حالة من عدم الاستقرار في الظروف الجوية، يصحبها هطول أمطار رعدية، و نشاط ملحوظ في حركة الرياح، و تشمل مناطق نجران، جازان، عسير و مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، و ذلك وفقًا لتوقعات المركز الوطني للارصاد.

و في سياق هذا الموضوع بقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارت لتجنب مشكلات التقلبات الجوية.

1 – اتباع السرعات المقررة و مسافات الأمان

يجب أن نتبع جميع القواعد المرورية و على رأسها، الاتزام بالسرعات المقررة لتجنب الكثير من المشكلات و الحوادث المرورية، و المحافظة على مسافات الأمان، و تجنب المناورات و المراوغة بالسيارة.

2 – الاصطفاف المثالي

من الأفضل أن تكون عملية الاصطفاف بعيدة تمامًا عن الاشجار الشاهة أو النخيل، و لوحات الدعاية، و الابنية التي مازالت تحت الانشاء، لتجنب سقوط الاجسام الصلبة على الهيكل الخارجي للسيارة.

3 – الشبورة

في حالة التعرض لمشكلات الشبورة الجوية، فلابد أن نختار نقطة أمنة على الطريق و نقوم بالاصطفاف بها، لحين أنهاء هذه الموجه ثم مواصلة الرحلة من جديد، و ذلك لكي نبتعد عن مشكلات تشوش الرؤية و الحصول على رؤية مثالية.

4 – العجلة البديلة

يجب أن نطمئن على مستوى الهواء بجميع عجلات السيارة، و متابعة حالتها الخارجية جيدًا، كما يجب أن نظمئن على الحالة العامة للعجلة البديلة، و التي تلعب دور فعال في حالة تعرض احد الاطارت للتلف.

5 – التوقف المفاجىء

من الضروري أن تفعل زر الانتظار قبل التوقف المفاجئ، و ذلك لكي نرسل رسالة تحذير للسيارة الواقعة بالناحية الخلفية، كما يجب أن نقوم باعطاء الاشارة الجانبية قبل الانتقال من حارة إلى اخرى.