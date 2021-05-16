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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هطول الامطار في بعض المدن السعودية .. أهم نصائح تفادي التقلبات الجوية

مع هطول الامطار في
مع هطول الامطار في بعض المدن السعودية .. تعرف على اهم النصائ

تتعرض بعض المدن السعودية إلى حالة من عدم الاستقرار في الظروف الجوية، يصحبها هطول أمطار رعدية، و نشاط ملحوظ في حركة الرياح، و تشمل مناطق نجران، جازان، عسير و مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، و ذلك وفقًا لتوقعات المركز الوطني للارصاد.

 

و في سياق هذا الموضوع بقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارت لتجنب مشكلات التقلبات الجوية.

 

1 – اتباع السرعات المقررة و مسافات الأمان 

 

يجب أن نتبع جميع القواعد المرورية و على رأسها، الاتزام بالسرعات المقررة لتجنب الكثير من المشكلات و الحوادث المرورية، و المحافظة على مسافات الأمان، و تجنب المناورات و المراوغة بالسيارة.

 

2 – الاصطفاف المثالي 

 

من الأفضل أن تكون عملية الاصطفاف بعيدة تمامًا عن الاشجار الشاهة أو النخيل، و لوحات الدعاية، و الابنية التي مازالت تحت الانشاء، لتجنب سقوط الاجسام الصلبة على الهيكل الخارجي للسيارة.

 

3 – الشبورة 

 

في حالة التعرض لمشكلات الشبورة الجوية، فلابد أن نختار نقطة أمنة على الطريق و نقوم بالاصطفاف بها، لحين أنهاء هذه الموجه ثم مواصلة الرحلة من جديد، و ذلك لكي نبتعد عن مشكلات تشوش الرؤية و الحصول على رؤية مثالية.

 

4 – العجلة البديلة 

 

يجب أن نطمئن على مستوى الهواء بجميع عجلات السيارة، و متابعة حالتها الخارجية جيدًا، كما يجب أن نظمئن على الحالة العامة للعجلة البديلة، و التي تلعب دور فعال في حالة تعرض احد الاطارت للتلف.

 

5 – التوقف المفاجىء

 

من الضروري أن تفعل زر الانتظار قبل التوقف المفاجئ، و ذلك لكي نرسل رسالة تحذير للسيارة الواقعة بالناحية الخلفية، كما يجب أن نقوم باعطاء الاشارة الجانبية قبل الانتقال من حارة إلى اخرى.

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