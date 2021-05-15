اعتقال العشرات خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس

اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، 44 شخصا أثناء المشاركة في مظاهرة مؤيدة لفلسطين نظمت في العاصمة باريس.

وحشدت فرنسا 4200 من رجال الأمن في العاصمة باريس لمنع التظاهرة المناهضة للاحتلال، حيث تم فض المسيرة بسبب الحظر المفروض على التجمعات في ظل قيود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

من جانبه، شكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر جميع أفراد الشرطة وقوات الدرك الذين شاركوا في الحفاظ على النظام العام اليوم السبت، موضحا أن هناك "51 موقوفا في فرنسا بينهم 44 في باريس".

وأضاف الوزير الفرنسي أن شرطي أصيب بجروح أثناء اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة باريس.

Usage de gaz lacrymogène et du canon à eau. La manifestation se disperse dans le 18e. Il est difficile d’évaluer le nombre de manifestants mais le dispositif policier est très offensif sur le moindre groupe qui se forme. #Barbes #Palestine pic.twitter.com/9WN69qKjuU — Pierre Tremblay (@tremblay_p) May 15, 2021

وذكرت شرطة باريس في بيان أن "عناصر الأمن نجحوا في إعادة الهدوء إلى المناطق الشمالية من العاصمة".

واستخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين المشاركين في المظاهرة الداعمة للفلسطينيين وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتجمع حوالي 22 ألف متظاهر في فرنسا في مسيرات متفرقة دعما لفلسطين، بينهم 3 آلاف محتج في باريس.