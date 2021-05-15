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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال العشرات خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس

مظاهرة مؤيدة لفلسطين
مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس والشرطة تعتقل العشرات

اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، 44 شخصا أثناء المشاركة في مظاهرة مؤيدة لفلسطين نظمت في العاصمة باريس.

وحشدت فرنسا 4200 من رجال الأمن في العاصمة باريس لمنع التظاهرة المناهضة للاحتلال، حيث تم فض المسيرة بسبب الحظر المفروض على التجمعات في ظل قيود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

من جانبه، شكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر جميع أفراد الشرطة وقوات الدرك الذين شاركوا في الحفاظ على النظام العام اليوم السبت، موضحا أن هناك "51 موقوفا في فرنسا بينهم 44 في باريس".

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وأضاف الوزير الفرنسي أن شرطي أصيب بجروح أثناء اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة باريس.

وذكرت شرطة باريس في بيان أن "عناصر الأمن نجحوا في إعادة الهدوء إلى المناطق الشمالية من العاصمة".

واستخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين المشاركين في المظاهرة الداعمة للفلسطينيين وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتجمع حوالي 22 ألف متظاهر في فرنسا في مسيرات متفرقة دعما لفلسطين، بينهم 3 آلاف محتج في باريس.

باريس فلسطين غزة قصف اسرائيل فرنسا اخبار العالم

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