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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

الأحداث في غزة
الأحداث في غزة

أدانت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي- إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي- بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من قصف عشوائي جوي وبري متواصل، يستهدف المباني المدنية السكنية والمصانع الحيوية المدنية والمساجد، والأبراج السكنية المدنية التي تضم مكاتب وكالات الأنباء العالمية والوطنية، بشكل متعمد.

وأشارت إلى أن ما يقوم به الاحتلال؛ يأتي لمنع التغطية الإعلامية عن الجرائم التي ترتكبها في غزة، من استخدام  للقوة المفرطة، والذي أدى لتدمير هائل وسقوط  عدد كبير من الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين، والتي ترتكبها  قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، وفي مدن الداخل الفلسطيني، من استخدام  للرصاص الحي ضد المسيرات السلمية الفلسطينية التضامنية مع سكان حي الشيخ جراح في القدس.

 

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وأكدت اللجنة، في بيانها، أن هذه الجرائم تعد انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم حرب، تضاف إلى القائمة الطويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تستدعي تدخل المجتمع الدولي بمكوناته كافة؛ لوضع حد سريع لهذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى في جميع أنحاء فلسطين التاريخية.
 

كما عبرت اللجنة الاسلامية للهلال الدولي عن تعازيها لأسر الشهداء، وتمنياتها للجرحى بسرعة الشفاء، وثمنت عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى لإنقاذ الأرواح ومساعدة الجرحى. 

 

ودعت مؤسسات المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية للاضطلاع بمسئولياتهم في التدخل  الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدانة مثل هذه الأعمال إدانة واضحة لا لبس فيها، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام به حفاظاً على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، والعمل على إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني.

 

وفي ذات السياق، وجهت اللجنة الاسلامية للهلال الدولي ندائها الإنساني إلى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمات العاملة في المجالات الإنسانية في دول منظمة التعاون الاسلامي إلى تقديم  العون والمساعدة الانسانية  إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والسلطات الصحية الفلسطينية لمواجهة الآثار الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

الاحتلال الاسرائيلي التعاون الاسلامي منظمة التعاون الاسلامي الشعب الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة

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