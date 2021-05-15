جينا سليم: فخورة بمشاركتي في مسلسل موسى
كشفت الفنانة جينا سليم، كواليس وتفاصيل دورها في مسلسل موسى الذي عرض في شهر رمضان الماضي .
وقالت جينا سليم في حوارها في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "فخورة بمشاركتي في مسلسل موسى".
وأضافت جينا سليم: "لما عرفت إن الشخصية التي سألعبها شريرة؛ وافقت على الفور، والدور كان جديدا علي".
وتابعت جينا سليم: "الشخصية التي قمت بتأديتها، غنية، في ورق السيناريو، وفي أول يوم لما شافني مؤلف المسلسل؛ قال إنني سأؤدي شخصية شويكار".
وأكملت جينا سليم: "شخصية شويكار وحيدة، وتحب إحداث مشاكل، والصراع بينها وبين شقيقها سببه رغبتها في إحساسها بالاهتمام".