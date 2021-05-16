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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين له مزايا عديدة

اول محطة متنقلة
اول محطة متنقلة لتموين السيارات

أكد النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ على أن قطاع البترول المصرى استطاع أن يحقق نجاحات متميزة ومؤشرات إيجابية الفترة السابقة، موضحا أن مصر لم تشهد أى أزمة فى جميع المنتجات البترولية التى كانت متوافرة خلال جائحة كورونا.

وثمن الشعراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  بدء قطاع البترول الفعلي وتشغيل اول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين السيارات و المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، موضحا أن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار يساعد المواطنين على تخفيض إنفاقها على الوقود بشكل كبير.

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ ان تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يؤدي إلى تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، فضلا عن أن الاتجاه العالمي حاليا هو استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن البنزين  للحد من التلوث المنتشر بصورة كبيرة.

وبدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور،  ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح. 

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