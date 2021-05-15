حارس صن داونز يضرب محمد شريف بالحذاء .. والحكم يتغاضى عن ركلة جزاء

تغاضى الحكم السنغالي عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي فى الشوط الأول أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي فى الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

وشهدت الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول ضرب أونيانجو حارس مرمى صن داونز بالحذاء فى ظهر محمد شريف مهاجم الأهلي واضطر الحكم السنغالي إلى إيقاف اللقاء الخضوع الثنائى إلى العلاج ورفض منح الأهلي ركلة جزاء.

شهدت مجريات الشوط الثاني دفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باللاعب ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة وفشل أفشة فى السيطرة على الكرة فى الدقيقة 46.

حذر الحكم السنغالي لاعب الأهلي المالي إليو ديانج فى الدقيقة 52 بعد دفعه بقوة سرينو نجم صن داونز.

وكاد بدر بانون أن يهدى صن داونز فرصة خطيرة من خطأ بعدما مرر الكرة وينجح لاعب صن داونز في السيطرة عليها إلا أنها تخرج إلى ضربة ركنية فى الدقيقة 55.

ونجح فى الدقيقة 56 ياسر إبراهيم فى إبعاد الكرة من أمام الخطير موتوبا وكاد نيبوزا فى الدقيقة 58 أن يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية أبعدها محمد الشناوي بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وأشهر الحكم السنغالي البطاقة الصفراء ضد اللاعب أيمن أشرف بعد ارتكابه خطأ وفى الدقيقة 60 دفع موسيماني باللاعب صلاح محسن بدلا من حسين الشحات.

وتلقى مابوي فى الدقيقة 67 تمريرة عرضية وسددها برأسة تمر الى جوار مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأنقذ محمد الشناوي فى الدقيقة 70 مرماه من فرصة هدف التعادل بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء الى ضربة ركنية.