هبة عبد الغني: كنت سعيدة بترشيحي للمشاركة في مسلسل موسى
كشفت الفنانة هبة عبد الغني، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل موسى المذاع في شهر رمضان الماضي.
وقالت هبة عبد الغني في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ":" كنت سعيدة جدا بـ ترشيحي للمشاركة في مسلسل موسى ".
وأضافت هبة عبد الغني :" لما جالي الترشيح وافقت قبل التعرف على التفاصيل وكان لدي رغبة في التواجد في مشروع مسلسل موسى ".
وتابعت هبة عبد الغني :" كان هناك كتمان كبير أثناء التجهيز لمسلسل موسى والتعرف على تفاصيل قصة المسلسل، وكان لدي رغبة كبيرة وشغف بالمشاركة في هذا المشروع ".
وأكملت هبة عبد الغني :" لا اهتم بـ حجم الدور كبير او صغير داخل المسلسل، ولكن أهتم بالشخصية وتأثيرها وعلاقتها بالسياق الدرامي".