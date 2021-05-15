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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: مستوطنو غلاف غزة يعيشون في جهنم

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن المستوطنون في غلاف غزة يعيشون "في جهنم".

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية أن العملية العسكرية على غزة مستمرة، متعهدا بعمل اللازم لإعادة الهدوء إلى المناطق والمدن الإسرائيلية.

وبشأن تصاعد الاشتباكات بين السكان من عرب 48 والإسرائيليين في مدن إسرائيل قال نتنياهو "أمامنا أيام صعبة.. ما يجري داخل بلادنا خطير جدا وثمة مجموعات من المخربين علينا أن نوقف عملهم، وكل من يدعم المخربين في الداخل سيدفع ثمنا باهظا".

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وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نهدم أبراج الإرهاب التي تؤوي أنشطة الإرهابيين في غزة وكذلك نضرب مساكن قادة الإرهاب، وأقول لقادة حماس لا يمكن أن تختبئوا تحت الأرض أو فوقها".

وأكمل "العملية في غزة لم تنته بعد وستتواصل حتى تحقق هدفها وهو منع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وسنفعل كل ما هو مطلوب لإعادة الهدوء لشوارع إسرائيل".

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

كما دفعت إسرائيل، السبت، بالمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود على غزة، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية على القطاع، فيما أطلقت عشرات الصواريخ من القطاع نحو تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، ومستوطنات غلاف غزة.

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