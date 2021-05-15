صلاح محسن يضيف ثاني أهداف الأهلي أمام صن داونز

أحرز صلاح محسن الهدف الثاني في مرمى صن داونز، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات الشوط الثاني، دفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باللاعب ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة، وفشل أفشة في السيطرة على الكرة فى الدقيقة 46.

ومنح حكم اللقاء فرصة خطيرة فى الدقيقة 50، بيتر شوليلي، بداعي التسلل، وحذر الحكم السنغالي لاعب الأهلي المالي إليو ديانج فى الدقيقة 52 بعد دفعه بقوة سرينو نجم صن داونز.



وكاد بدر بانون أن يهدى صن داونز فرصة خطيرة من خطأ بعدما مرر الكرة وينجح لاعب صن داونز في السيطرة عليها إلى أنها تخرج الى ضربة ركنية فى الدقيقة 55.

ونجح فى الدقيقة 56 ياسر إبراهيم فى إبعاد الكرة من أمام الخطير موتوبا وكاد نيبوزا فى الدقيقة 58 أن يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية أبعدها محمد الشناوي بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وأشهر الحكم السنغالي البطاقة الصفراء ضد اللاعب أيمن أشرف بعد ارتكابه خطأ وفى الدقيقة 60 دفع موسيماني باللاعب صلاح محسن بدلا من حسين الشحات وتلقى مابوي فى الدقيقة 67 تمريرة عرضية وسددها برأسة تمر الى جوار مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأنقذ محمد الشناوي في الدقيقة 70 مرماه من فرصة هدف التعادل بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية.



وفي الدقيقة 76 دفع موسيماني باللاعب النيجيري آجاي بديلا عن طاهر محمد طاهر من أجل تفعيل النواحي الهجومية أمام صن داونز.

وأشهر الحكم السنغالي بطاقة صفراء للاعب ماكيليزى فى الدقيقة 77 بعد ارتكابه خطأ ضدعمرو السولية أمام منطقة الجزاء ودفع موسيماني فى الدقيقة 82 باللاعب محمود وحيد بدلا من أيمن أشرف ووالتر بواليا بديلا عن محمد شريف.