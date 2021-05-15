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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي: 4 جامعات أهلية جديدة دخلت الخدمة.. فيديو

الدكتورعادل عبد الغفار
الدكتورعادل عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه دخل الخدمة فى التعليم العالي منذ العام الدراسي الجديد 4 جامعات أهلية دولية جديدة  وهي جامعة العلمين والمنصورة الجديدة والجلالة، مؤكدا أنها جامعات لها طابع دولى.

 

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وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة اريزونا الأمريكية وهى الجامعة رقم 1 فى أمريكا على مستوى الابتكار.

 

وتابع  أن تلك الجامعات سيكون بها تخصصات للتكنولوجيا وهندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

وأشار عبد الغفار إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي  اصدر قرار بأنشاء 16 جامعة أهلية جديدة فى الجامعات الحكومة، مؤكدا أن الجامعات المصرية حققت طفرة كبيرة على المستوى الدولي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التعليم العالى تكنولوجيا الأهلى السيسي

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