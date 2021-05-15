التعليم العالي: 4 جامعات أهلية جديدة دخلت الخدمة.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه دخل الخدمة فى التعليم العالي منذ العام الدراسي الجديد 4 جامعات أهلية دولية جديدة وهي جامعة العلمين والمنصورة الجديدة والجلالة، مؤكدا أنها جامعات لها طابع دولى.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة اريزونا الأمريكية وهى الجامعة رقم 1 فى أمريكا على مستوى الابتكار.

وتابع أن تلك الجامعات سيكون بها تخصصات للتكنولوجيا وهندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار بأنشاء 16 جامعة أهلية جديدة فى الجامعات الحكومة، مؤكدا أن الجامعات المصرية حققت طفرة كبيرة على المستوى الدولي.