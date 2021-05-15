الأهلي يهزم صن داونز بثنائية طاهر محمد وصلاح محسن.. فيديو وصور

تغلب فريق الأهلي على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام، وينتظر لقاء الإياب فى بريتوريا.

أحرز هدفي اللقاء الوحيد طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

بدأ اللقاء بضغط أهلاوي وتوغل محمد شريف داخل منطقة الجزاء وتعرض إلى السقوط فى الدقيقة الأولى وحاول أفشة فى الدقيقة الثالثة التوغل من الجبهة اليسرى للمنافس ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ينجح فى تشتيتها دفاعات صن داونز.

ومنع حكم الراية في الدقيقة الرابعة محمد مجدى أفشة من فرصة انفراد بحارس صن داونز بداعي التسلل.

ومرر الناميبي بيتر شالوليل فى الدقيقة الخامسة كرة داخل منطقة الجزاء تمر إلى خارج مرمى محمد الشناوي وجرت محاولات من حسين الشحات من الجبهة اليمنى وسدد الكرة ونجح مدافع المنافس في إبعاد الكرة إلى ضربة ركنية في الدقيقة السابعة.

وسدد في الدقيقة التاسعة محمد مجدى أفشة كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار حارس صن داونز.

ونجح رامي ربيعة في الدقيقة 17 فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وحصل في الدقيقة 18 رامي ربيعة على بطاقة صفراء بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب صن داونز.

وأنقذت العارضة مرمى محمد الشناوى فى الدقيقة 20 من الهدف الأول بعد تسديد موتوبا لاعب صن داونز الكرة برأسه قوية تصطدم في العارضة.

وأحرز طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 22 الهدف الأول في مرمى صن داونز من تسديدة قوية في مرمى الحارس وتعرض عمرو السولية للإصابة فى الدقيقة 25 عقب إرتكاب سيرينو خطأ ضده وتلقى العلاج بعد إيقاف حكم اللقاء المباراة ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب الأهلي بدر بانون في الدقيقة 27.

وأبعد بدر بانون فى الدقيقة 33 كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وتعرض طاهر محمد طاهر إلى السقوط وخضع إلى العلاج.

وشهدت الدقيقة 35 اصطدام أونيانجو حارس مرمى صن داونز بمحمد شريف مهاجم الأهلي واضطر الحكم السنغالي إلى إيقاف اللقاء الخضوع الثنائى إلى العلاج وشهدت الدقيقة 43 تعرض أيمن أشرف الى الإصابة وانهمار الدماء من وجهه إثر اصطدامه بأحد لاعبو صن داونز.

وشهدت مجريات الشوط الثاني دفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باللاعب ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة وفشل أفشة فى السيطرة على الكرة فى الدقيقة 46.

ومنح حكم اللقاء فرصة خطيرة فى الدقيقة 50 بيتر شوليلي بداعى التسلل وحذر الحكم السنغالي لاعب الأهلي المالي إليو ديانج فى الدقيقة 52 بعد دفعه بقوة سرينو نجم صن داونز وكاد بدر بانون أن يهدى صن داونز فرصة خطيرة من خطأ بعدما مرر الكرة وينجح لاعب صن داونز في السيطرة عليها إلى أنها تخرج الى ضربة ركنية فى الدقيقة 55.

وفى الدقيقة 56، نجح ياسر إبراهيم فى إبعاد الكرة من أمام الخطير موتوبا، وكاد نيبوزا فى الدقيقة 58 أن يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية أبعدها محمد الشناوي بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وأشهر الحكم السنغالي البطاقة الصفراء ضد اللاعب أيمن أشرف بعد ارتكابه خطأ وفى الدقيقة 60 دفع موسيماني باللاعب صلاح محسن بدلا من حسين الشحات وتلقى مابوي فى الدقيقة 67 تمريرة عرضية وسددها برأسة تمر الى جوار مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأنقذ محمد الشناوي في الدقيقة 70 مرماه من فرصة هدف التعادل بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية وفى الدقيقة 76 دفع موسيماني باللاعب النيجيري آجاي بديلا عن طاهر محمد طاهر من أجل تفعيل النواحي الهجومية أمام صن داونز.

وأشهر الحكم السنغالي بطاقة صفراء للاعب ماكيليزى فى الدقيقة 77 بعد ارتكابه خطأ ضد عمرو السولية أمام منطقة الجزاء ودفع موسيماني فى الدقيقة 82 باللاعب محمود وحيد بدلا من أيمن أشرف ووالتر بواليا بديلا عن محمد شريف.

ومن خطأ فادح لحارس صن داونز أونيانجو فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء نجح صلاح محسن فى تسجيل الهدف الثاني فى شباك صن داونز.