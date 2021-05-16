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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسل الطاووس

رانيا محمود ياسين تكشف مفاجأة عن دورها فى مسلسل الطاووس

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها سعيدة بعملها فى مسلسل الطاووس، مؤكدة أنها قبلت دورًا فى العمل أكبر من سنها، وأن تكون أما كبيرة ولديها ابن شاب.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية ريهام سعيد، أن الدور المميز هو من جعلها توافق على العمل، لافتة إلى أن دورها كـ ليلى نصار، المذيعة المعروفة، كان له تأثير عليها. 


وأشارت إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها داخل ستوديو قناة النهار، وأنها سعيدة بعملها فى المسلسل.

وتصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل " الطاووس"، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، التريند الأول عبر مؤشر البحث جوجل، خاصة بعدما فجرت الحلقة مفاجأة من العيال الثقيل وهي أن أمنية"سهر الصايغ"، مازالت على قيد الحياة وأن موتها كان خدعة من قبل المحامي كمال الأسطول"جمال سليمان"، للحفاظ عليها خوفا من تعرضها مرة أخري لمحاولة القتل من قبل أحد المتهمين باغتصابها.

وحرص صناع المسلسل ، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديم الدعم الكامل للمرأة ممن يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، وحثهن على مواجهته وعدم الخوف وكسر حاجز الصمت والإبلاغ عن الوقائع التي يتعرضن لها، والمطالبة بقانون رادع لتلك الأفعال التي يقوم بها المتحرشون والاستنفار القوى ضد التحرش والاغتصاب وضد كل من يبرره ليكون دور الفن الحقيقي أن يترك أثره الفعال وبصمته في تراجع مثل هذه الجرائم، بشرط استمرار مواجهتها بنفس القوة والحسم وتوضيح أن التحرش والاغتصاب في الأساس مرض نفسي قبل أن يكون جريمة.


 

رانيا محمود ياسين مسلسل الطاووس النهار سهرة خاصة

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