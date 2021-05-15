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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بباريس: تطابق وجهات النظر المصرية والفرنسية تجاه قضايا التنمية والاستقرار بإفريقيا

سفير مصر بباريس تطابق
سفير مصر بباريس تطابق وجهات النظر المصرية والفرنسية تجاه قض

أكد سفير مصر بباريس، علاء يوسف، تطابق وجهات النظر بين مصر وفرنسا، تجاه قضايا التنمية والتعافي الاقتصادي ودعم الاستقرار والأمن بالقارة الإفريقية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن قيادتي البلدين، تحرصان على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا الإقليمية، من بينها الإفريقية.

وقال السفير علاء يوسف - في تصريحات للصحفيين- إن السنوات الماضية شهدت مزيدا من التقارب والاتفاق في الرؤى في مواقف مصر وفرنسا تجاه مختلف القضايا والأزمات المختلفة، مشددا على أن البلدين لديهما رؤية مشتركة تجاه الأزمة الليبية تركز على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار وخروج القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات بتلك الدولة؛ بما يحافظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
 

وأضاف أن هناك مواقف متطابقة بين مصر وفرنسا تجاه الملف اللبناني، حيث أيدت مصر المبادرة الفرنسية لدعم الاستقرار والخروج من الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة اللبنانية.

وأشار إلى أن التعاون المصري الفرنسي يركز أيضا على القارة الإفريقية، حيث تحرص الدولتين على مواصلة التشاور والتنيسيق بشأن مختلف القضايا الإفريقية، من بينها قضية الساحل التى تشكل أهمية كبرى للبلدين.

وقال سفير مصر في باريس، إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا، خلال السنوات القليلة الماضية، مدعومة بتبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي دشنت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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