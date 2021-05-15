نشرة أخبار العالم| إسرائيل تكثف قصفها على غزة.. وإثيوبيا تؤجل الانتخابات للمرة الثانية

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

بسبب تطورات خطيرة.. إثيوبيا تؤجل الانتخابات للمرة الثانية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية أعلنت تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية، بعد إعلان بعض أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في يونيو المقبل، رفضًا للصراع الدائر في إقليم تيجراي والذي يحول دون تصويت أهالي الإقليم.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية بيرتوكان ميديكسا، بعد اجتماعه مع ممثلين عن أحزاب سياسية اليوم، إعلانه تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررًا ذلك بالحاجة إلى بعض الوقت لطباعة بطاقات الاقتراع وتدريب الموظفين وجمع بيانات الناخبين.

تدمير مكتب قناة الجزيرة.. إسرائيل تقصف برج الجلاء بـ6 صواريخ وسط غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في غزة اليوم السبت تدمير برج الجلاء بـ 6 صواريخ الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة من ضمنهم قناة الجزيرة بعد قصفه بعدة صواريخ من طائرات إسرائيلية.

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلية صواريخ على برج الجلاء الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة وسط حي الرمال بمدينة غزة. ويضم البرج عدد من الشقق السكنية التي تتبع لمواطنين، اضافة لمكتب شبكة الجزيرة، وكذلك مكتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وكذلك عدد من الاذاعات الفلسطينية، اضافة لمكاتب محامين.

لبنان ينتفض لنصرة فلسطين.. متظاهرون يتسلقون أبراج المراقبة الإسرائيلية على الحدود

أفاد ‏مراسل إذاعة النور اللبنانية بأن متظاهرين لبنانيبن تسلقو أبراج المراقبة الإسرائيلية عند بلدة كفركلا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وشهدت منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية، السبت، تظاهرة شعبية شبابية حاشدة عند نقطة الجدار الاسمنتي في بلدة كفركلا الحدودية في إطار فعاليات نصرة فلسطين.

وأفاد مراسل إذاعة النور بإصابة متظاهر بجروح عند بلدة كفركلا بعد إطلاق النار من قبل جنود العدو الإسرائيلي عليه أثناء رفعه الاعلام الفلسطينية على الجدار الإسمنتي.

نشكركم على الدعم.. نتنياهو لبايدن: نتجنب استهداف المدنيين في غزة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلعه خلالها على آخر مستجدات عملية "حارس الأسوار" العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وجه نتنياهو الشكر لبايدن على "الدعم غير المتحفظ" من الولايات المتحدة لإسرائيل، مؤكدًا له أن القوات الإسرائيلية "تتجنب استهداف المدنيين" أثناء قصفها لقطاع غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا و1150 جريحا

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 145 شهيدا.

وقالت الصحة الفلسطينية إن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 145 شهيدا بينهم 41 طفل و23 سيدة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1150 مصابا.

في سياق آخر، أعلنت الوزارة إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في مواجهات عمت مختلف محافظات الضفة الغربية. وأعلنت الوزارة أن 16 مواطنا نقلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، جميعهم أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة قصرة، جنوب شرق نابلس.

قادرون على تحرير القدس.. إسماعيل هنية: المحتل واجه شعبا جبارا في كل فلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "هناك ملحمة جديدة من البطولة والعزة والإباء تدور الآن في كل أرض فلسطين من جنوبها إلى شمالها".

وأضاف هنية، في كلمة له من الدوحة، "لقد عاث الصهاينة فسادا في قدسنا، وفي حي الشيخ جراح، وظنوا أنهم قادرون عليها، وأن يهدموا المسجد الأقصى، وأن يهجروا أهل الشيخ جراح، وأنهم قادرون على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".

وأوضح هنية "حذرنا الاحتلال مرارا وتكرارا، ليس فقط بالكلام أو الحديث، حذرناه بالانتفاضة تلو الانتفاضة، وبالمقاومة المباركة. قلنا للاحتلال لا تلعبوا بالنار، إن المسجد الأقصى هو عقيدتنا وديننا ومفجر ثورتنا".

أمامنا أيام صعبة.. نتنياهو: ما يجري داخل إسرائيل خطير للغاية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قاصمة لـ "الإرهاب" في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في كلمة له "نبذل كل ما في وسعنا لعدم الإضرار بالمدنيين في قطاع غزة"، مشيدًا بدعم الرئيس الأمريكي وقادة دول أخرى لإسرائيل.

وعلق نتنياهو على تصاعد الاشتباكات بين السكان من عرب 48 والإسرائيليين في مدن إسرائيل قائلًا "أمامنا أيام صعبة. ما يجري داخل بلادنا خطير جدا وثمة مجموعات من المخربين علينا أن نوقف عملهم، وكل من يدعم المخربين في الداخل سيدفع ثمنا باهظا".