رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

تمر الدولة المصرية بمرحلة فاصلة في مواجهة انتشار فيروس كورونا خلال موجته الثالثة ، فيما يتم متابعة الأرقام الخاصة بوفيات وإصابات الفيروس بترقب ، حيث يعبر ذلك عن مدى تأثير إجراءات الحكومة خلال فترة رمضان والأعياد على انتشار الفيروس .

ونرصد من خلال التقرير التالي الارقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان تزامنًا مع انتهاء شهر رمضان ، واول أيام عيدالفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة في تقرير الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد ، ان إجمالي، 3577 حاله إيجابية جديدة بفيروس كورونا ، 173 حاله وفاة خلال أيام العيد .

وسجلت الوزارة في يوم الأربعاء الموافق يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، و تسجيل 1187 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 58 حالة وفاة.



ويوم الخميس، الموافق اول يوم العيد، سجلت الوزارة خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، و تسجيل 1193 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 59 حالة وفاة.

ويوم الجمعة، الموافق ثاني أيام عيد الفطر، أعلنت الوزارة خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وتسجيل 1197 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 56 حالة وفاة

وأعلنت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 243317 من ضمنهم 179817 حالة تم شفاؤها، و 14206 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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