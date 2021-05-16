فرح الزاهد: أحب الأعمال الفنية المثيرة.. فيديو

مسلسل الطاووس

قالت فرح الزاهد، إن مسلسل الطاووس أول مشاركة فنية لها، موضحة أن ظهرت في المسلسل بإسم فرح وهو إسمها الحقيقي.

وأضافت فرح الزاهد خلال برنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية ريهام سعيد، أنها تحب القيام بالأعمال المثيرة، مثل الضرب والبكاء والانفعال.

ولفتت إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز، هو من رشحها لهذا الدور بعد مشاهدة فيديوهات لها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وتأثرت خلال إعادة مشهد انهيارها في مشهد موت كريم بمسلسل الطاووس.



