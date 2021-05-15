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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجي المقدم: تحديت نفسي لتجسيد شخصيتين عكس بعض في "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة"

انجي المقدم
انجي المقدم

كشفت الفنانة إنجي المقدم، كواليس تألقها في دراما رمضان، وتفاصيل مشاركتها في مسلسلي الاختيار2 وهجمة مرتدة.

 

وقالت إنجي المقدم، في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: "كنت بصور أدواري في هجمة مرتدة والاختيار في نفس التوقيتات، والدورين عكس بعض".


وقالت إنجي المقدم: "أنا بحب التحدي جدا، وفي آخر 3 سنوات، قررت المشاركة في عمل واحد فقط في رمضان، ولكنني تلقيت اتصالا؛ للمشاركة في مسلسل هجمة مرتدة، وشعرت بسعادة كبيرة، ووافقت على الفور".

 

وأضافت إنجي المقدم: “تلقيت اتصالا آخر من المخرج بيتر ميمي، عن دوري في الاختيار 2، ووافقت على الفور أيضا”، مضيفة: "تحديت نفسي في تجسيد شخصيتين عكس بعض، في الاختيار2 وهجمة مرتدة".

 


 

هجمة مرتدة الاختيار انجى المقدم يوسف الحسيني التاسعة

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