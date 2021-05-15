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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدرس تقديم شكوي ضد حكم مباراة صن داونز

صدى البلد

تدرس إدارة الأهلي تقديم شكوي ضد ماجيت نداي الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع صن داونز التي حسمها المارد الأحمر بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتعرض الأهلي للظلم حسب وجهة نظر الجهاز الفني في عدم احتساب ضربتي جزاء لمحمد شريف في بداية المباراة والثانية لذات اللاعب مع ضرورة طرد حارس مرمي المنافس .

وانتزع فريق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ويكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين بشرط تسجيل هدف، في مباراة الإياب التي تقام بجنوب أفريقيا، ليتأهل للدور قبل النهائي، فيما أصبح صن داونز بحاجة للفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف ليضمن التأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين شباب بلوزداد والترجي التونسي، في الدور قبل النهائي.

الأهلى الأهلي ضد صن داونز صن داونز صن داونز الجنوب إفريقي

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