مستقبل وطن بالإسكندرية يوزع الهدايا على السيدات والأطفال بالشوارع

خلال أيام عيد الفطر

قام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، بتوزيع هدايا على سيدات وأطفال مصر في الشوارع خلال أيام عيد الفطر المبارك، .

وذلك في إطار مبادرة "هدية الرئيس" انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب.



وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن هذه الفعالية تأتي تحت شعار مبادرة "هدية الرئيس"، حيث تم توزيع آلاف من الهدايا على السيدات والألعاب على الأطفال في الأماكن الأكثر احتياجا في جميع أقسام المحافظة.

وقام بالتوزيع الأمناء، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والاقسام وأعضاء الحزب وذلك بتوصيل الهدايا والألعاب لألاف الأسر في الأماكن الأكثر احتياجا بالعزب والنجوع والقري والأحياء في نطاق المحافظة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف ضيف الله أن هذه الفعالية جزء من الدور المجتمعي للحزب، ونشاطه الخدمي والمجتمعي، للوصول إلى قطاعات عريضة من المواطنين، حيث وجهت أمانات الحزب بجميع الأقسام لدعم المواطنين بالأماكن الأكثر احتياجًا لإدخال الفرحة على الأهالي والأطفال في عيد الفطر المبارك.



وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث ارتدى مسئولو لتوزيع فيستات الحزب والكمامات والجونتيات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.



وأشار ضيف الله أن الحزب بالإسكندرية نظم عدد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة الماضية لمساندة جهود الدولة، من بينها توزيع سلع غذائية على المواطنين والمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب توزيع أدوات التعقيم والتطهير على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.