عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أيام عيد الفطر

مستقبل وطن بالإسكندرية يوزع الهدايا على السيدات والأطفال بالشوارع

مستقبل وطن بالإسكندرية
مستقبل وطن بالإسكندرية يوزع هدايا على السيدات والأطفال

قام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، بتوزيع هدايا على سيدات وأطفال مصر في الشوارع خلال أيام عيد الفطر المبارك، .

 

وذلك في إطار مبادرة "هدية الرئيس" انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب.


وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن هذه الفعالية تأتي تحت شعار مبادرة "هدية الرئيس"، حيث تم توزيع آلاف من الهدايا على السيدات والألعاب على الأطفال في الأماكن الأكثر احتياجا في جميع أقسام المحافظة.

 وقام بالتوزيع الأمناء، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والاقسام وأعضاء الحزب وذلك بتوصيل الهدايا والألعاب  لألاف الأسر في الأماكن الأكثر احتياجا بالعزب والنجوع والقري والأحياء في نطاق المحافظة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

 

اقرأ أيضًا:

تمثل خطورة على العقار.. إيقاف هدم حوائط داخلية بصيدلية غرب الإسكندرية
 

وأضاف ضيف الله أن هذه الفعالية جزء من الدور المجتمعي للحزب، ونشاطه الخدمي والمجتمعي، للوصول إلى قطاعات عريضة من المواطنين، حيث وجهت أمانات الحزب بجميع الأقسام لدعم المواطنين بالأماكن الأكثر احتياجًا لإدخال الفرحة على الأهالي والأطفال في عيد الفطر المبارك.
 

وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث ارتدى مسئولو لتوزيع فيستات الحزب والكمامات والجونتيات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.


وأشار ضيف الله أن الحزب بالإسكندرية نظم عدد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة الماضية لمساندة جهود الدولة، من بينها توزيع سلع غذائية على المواطنين والمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب توزيع أدوات التعقيم والتطهير على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية مستقبل وطن مستقبل وطن الإسكندرية حياة كريمة هدية الرئيس

موضوعات متعلقة

في ثاني أيام العيد..أثار الإسكندرية: إقبال متزايد على قلعة قايتباي

مياه الاسكندرية.. جولة ميدانية لمتابعة سير العمل خلال عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

السفير المصري في لاهاي ووزيرة الهجرة الهولندية يبحثان إجراءات استضافة اللاجئين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. فقدان السيطرة على صاروخ أمريكي

أصل الحكاية .. قصص غريبة وراء أقوى شعارات السيارات في العالم

مدرب صن داونز: الأهلي سيعاني في مباراة الأياب لو لعب بنفس الطريقة

وزير السياحة يستهل زيارته لـ دبي بإجراء حوارين مع كبرى الصحف الإماراتية

بعد نجيب زاهي زركش.. أنوشكا تروي موقفا تعرضت له في السوبر ماركت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الأهلي يدرس تقديم شكوي ضد حكم مباراة صن داونز

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

وحش جدا.. خالد بيومي يهاجم فريق الأهلي رغم الفوز على صن داونز

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ