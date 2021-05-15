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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للقادمين من البحرين..

السعودية تفرض شروطا لدخول أراضيها عبر جسر الملك فهد

جسر الملك فهد
جسر الملك فهد

اشترطت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على غير حاملي الجنسية السعودية، وجود فحص كورونا بتقنية (PCR)، بصلاحية أقصاها 72 ساعة؛ وذلك للدخول إلى المملكة عبر جسر الملك فهد.

 

وبحسب موقع قناة العربية؛ فإن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الجسر لاستئناف نشاطه الاعتيادي، بعد قرار السعودية رفع تعليق السفر، وفتح المنافذ بشكل كامل، بما في ذلك جسر الملك فهد، بعد غد، الإثنين.


وعبر حسابها على “تويتر”، قالت المؤسسة، في تغريدةٍ لها: إن “الدخول للمملكة العربية السعودية من قبل السعوديين، لا يتطلّب أيّة إجراءات إضافية، فيما سيتم فرض وجود فحص (PCR) لغير السعوديين”.

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وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قد قال في وقت سابق، إنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.


وتستثنى الفئات التالية من الحجر المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة:

أولًا: القادمون عبر المنافذ الجوية، وذلك للحالات التالية:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

- المحصنون.

- الوفود الرسمية.

- من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

- طواقم الملاحة الجوية.

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

ثانيًا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحالات التالية:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

- من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

-من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

- طواقم السفن البحرية.

- سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

- الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية، مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد - 19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م.

وأوجب المصدر ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأبان المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.

البحرين السعودية جسر الملك فهد فحص بي سي آر الداخلية السعودية

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