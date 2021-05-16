لبنانيون يحاولون عبور الحدود الإسرائيلية تضامنا مع الفلسطينيين.. فيديو

عرضت فضائية “روسيا اليوم” فيديو لقطات لمحاولة عبور عدد من المواطنين اللبنانين إلى داخل حدود إسرائيل.

وسمع صوت طلقات نارية أثناء عبور عدد من المواطنين اللبنانيين الحدود مع إسرائيل ومحاولتهم اجتياز السياج الأمني بالقرب من بلدة المطلة الحدودية .

وفي وقت سابق، استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر جراء تعرضهما لإطلاق نار من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال اشتباكات اندلعت إثر محاولة محتجين لبنانيين اجتياز السياج الحدودي وزعم جيش الاحتلال أن المجموعة تركت عبوات ناسفة عند السياج.