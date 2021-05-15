سامي قمصان: حققنا فوزًا مهمًّا على صن داونز.. وسنقاتل في لقاء العودة

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على صن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا المطلوب خلال المباراة، وسيقاتلون من أجل حسم التأهل في مباراة العودة.

وقال قمصان إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب خصم قوي ويملك عناصر مميزة، وقد طالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص لتسجيل الأهداف مع الحفاظ على نظافة الشباك، وهو ما حققه اللاعبون، موجهًا لهم الشكر على الأداء والمجهود الكبير خلال اللقاء.

وأضاف أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق نجح في إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، بعد دراسة المنافس بشكل دقيق، وقد تحلى اللاعبون بالروح والعزيمة والالتزام الخططي، وهو ما أسهم في تحقيق الفوز المهم.

وشدد قمصان على أنه ما زال هناك 90 دقيقة صعبة في لقاء العودة بجنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، وسيقاتل الأهلي من أجل الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة للتعامل مع مثل هذه المباريات في ظل طموحات الجميع للفوز بالبطولة الإفريقية العاشرة.

وأشار قمصان إلى أن زيارة الكابتن محمود الخطيب للاعبين في فندق الإقامة قبل المباراة منحت الجميع دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن مساندته المستمرة للجهاز الفني واللاعبين تمنح الثقة المطلوبة لتحقيق النتائج التي تلبي طموحات جماهير الأهلي في كل مكان.