هبة عبد الغني: سهر الصايغ أهم أسباب نجاح الطاووس

قالت الفنانة هبة عبد الغنى، إن مسلسل الطاووس إضافة كبيرة لها، مشيرة إلى أنها سعيدة بالمشاركة مع نجوم شباب وكبار مثل الفنانة سهر الصايغ.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية ريهام سعيد، أنها كانت تمثل براحة شديدة مع سهر، وأن مشاهد الضرب والشجار كانت حقيقية فى سياق الدور، وأن سهر كانت مؤثرة وتسببت فى نجاح العمل.



ولفتت إلى أن مسلسل الطاووس نجح بالتعاون والحب المتبادل بين الجميع، وتأثرت خلال حديثها عن شقيقتها فى المسلسل التى تعرضت لـ الاغتصاب من مجموعة من الشباب.



