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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أصل الحكاية .. قصص غريبة وراء أقوى شعارات السيارات في العالم

اصل الحكاية| تعرف
اصل الحكاية| تعرف على رموز اقوى شعارات في عالم السيارات

تتعدد العلامات التجارية الخاصة بكبرى شركات السيارات، و لكن لكل منها قصة تروي و تكشف الكثير من الأسرار، فمن الممكن أن ترى شعار أقرب العلامات التجارية إلى قلبك، و لكنك لا تدري ماهو السر وراءه، و في هذا الموضوع سوف نأخذ جولة عالمية من داخل أكبر معاقل تصنيع السيارات حول العالم، لنكشف أسرار أقوى الشعارات الخاصة بكبار مصنعي السيارت.

 

نبدأ رحلتنا من داخل الأراضي الإيطالية، وبالتحديد من داخل مصانع ألفا روميو العريقة، والتي تتخذ مدينة ميلانو مقرًا لها، وتشتهر ميلانو بشعار الصليب الأحمر وهو ما قامت ألفا روميو بإدخاله إلى مفهوم شعار شركتها، ولكنها أضافت إليه الثعبان ورجل يخرج من فمه، والذي قد يراه البعض انبعاث للنيران، وترمز هذه التشكيلة الفنية إلى إعادة البعث.

ونتجه الآن إلى بلاد الماكينات الألمانية، لنقوم بجولة سريعة إلى شركة أودي العريقة، والتي تأسست عام 1932 على يد أودي جوست هورش، وتعتبر هذه الشركة هي صاحبة شعار اشهر 4 حلقات في العالم، و يعود هذا الترابط نسبه إلى الشركاء الأربعة لـ أودي العريقة.

ومازالت الرحلة تحلق داخل ألمانيا، ولكنها تتجه إلى مصانع العملاق البافاري BMW، تأسست شركة بي ام دابليو في عام 1916، و في بداية الأمر كانت تعمل في مجال تصنيع محركات الطائرات، و اتخذت شعار اللون الأبيض و الأرزق كرمز للعلم البافاري، و كانت تتشكل الأحرف مع حركة المروحية بطريقة هندسية لتعبر عن الوظيفة الاساسية للشركة، ليتطور الأمر بعد ذلك و تصبح واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارت حول العالم.

ويبدو أن الأراضي الألمانية لها نصيب كبير في هذه الجولة، ولكن نحن الآن أمام أشهر نجمة ثلاثية على الإطلاق، وهي نجمة مرسيدس الشهيرة، والتي ترمز أضلاعها الثلاث نحو الجو والبر والأرض، وهي تعبر عن الأقطاب الثلاث للكرة الأرضية، وتأسست الشركة على يد كارل بنز، وتحديدًا في عام 1926، ويعتبر هذا التاريخ هو نقطة انطلاقة كبيرة في مجال تصنيع السيارات.

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