بعد نجيب زاهي زركش.. أنوشكا تروي موقفا تعرضت له في السوبر ماركت

كشفت الفنانة أنوشكا، كواليس وتفاصيل دورها في مسلسل نجيب زاهي زركش للنجم يحيى الفخراني، والذي عرض في شهر رمضان .

قالت أنوشكا في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي ": "من يومين كنت في السوبر ماركت ولقيت واحدة حاولت لفت انتباهي ورددت كلمة مؤنس بصوت عالي، وهذه الكلمة كنت أرددها كثيرا في المسلسل".

وأضافت انوشكا: "مشاهدي في مسلسل نجيب زاهي زركش خاصة مع الشباب والنجوم الشباب ظهرت بهذا الشكل لإن كان فيه كيميا حلوة بينا، والتزام كبير منهم".

وتابعت أنوشكا: "كنا محظوظين للغاية كفريق عمل بتواجد تجانس وتفاهم بيننا داخل المسلسل وهذا الأمر أدى إلى إنجاح المسلسل بشكل كبير".

