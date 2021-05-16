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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية .. البنك المركزي يطالب بتبني سياسات مرنة للدفع بالموبايل .. وأسباب اختفاء عيار 24 من الأسواق

سعر الذهب
سعر الذهب

ينشر موقع “صدي البلد" الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار الساعة، من بينها :

البنك المركزي يطالب البنوك بتبني سياسات مرنة للدفع عبر الهاتف المحمول


طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة بمصر والتي تقدم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بضرورة العمل علي تصنيف مخاطر خدمات هذا النوع من الدفع ، من خلال تبني آساليب أمنية شاملة وتتسم بالمرونة في الوقت نفسه.

البنك المركزي:3.8 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية في فبراير الماضي

وزير المالية: لن يتم حذف مستفيدي مبادرة إحلال المركبات من البطاقة التموينية


عبد المنعم السيد: الدواء المصرى لديه فرصة فى الأسواق الهندية


قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن العلاقه بين مصر والهند ممتده وقوية خاصة علي المستوي الاقتصادي وتبلغ حجم الاستثمارات الهندية في القاهرة نحو 3.3 مليار دولار.


الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل
 

تستهدف الحكومة رفع مخصصات دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي امقبل لتصح 82.8 مليار جنيه و كذلك مخصصات معاشات الدعم النقدي ببطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي بمعدلات تصل لـ138%.


الغرفة الهندسية : سوق البوتاجاز يواجه أزمة فى تطبيق المواصفة القياسية


قدرت غرفة الصناعات الهندسية  باتحاد الصناعات، حجم الإنتاج السنوي من البوتاجازات بـ 1.3 مليون جهاز خلال عام 2019، موزعة بين 9 شركات رئيسية كبيرة تنتج البوتاجاز بخلاف شركات متوسطة وصغيرة الحجم تعمل على الإنتاج في صورة ماركات غير معروفة.


أين اختفى الذهب عيار 24 بمصر ؟.. شعبة المجوهرات تكشف التفاصيل


كشف إيهاب واصف، نائب رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات، بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ عن عدم بيع محلات الصاغة ذهب عيار 24 داخل مصر ومنطقة الشرق الاوسط، مؤكدا أن هذا العيار يتم بيعه في السبائك فقط وليس علي مستوي المشغولات الذهبية.

 


 

البنك المركزي النشرة الاقتصادية الأحداث والفعاليات الاقتصادية اخبار مصر وزارة المالية

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البنك المركزي يطالب البنوك بتبني سياسات مرنة للدفع عبر الهاتف المحمول

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