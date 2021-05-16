إنجي المقدم: العمل مع كريم عبد العزيز ممتع.. فيديو

كشفت الفنانة إنجي المقدم، تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان بمسلسلي الاختيار2 وهجمة مرتدة.

وقالت إنجي المقدم في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى: "العمل مع كريم عبد العزيز ممتع، وله كاريزما وشاطر".

وأضافت إنجي المقدم: "كريم عبد العزيز يمتلك خبرة كبيرة ومتعاون بشكل كبير، وبسيط وسلسل في التمثيل ".

وتابعت إنجي المقدم: “أنا بحب التحدي جدا، وفي آخر 3 سنوات، قررت المشاركة في عمل واحد فقط في رمضان، ولكنني تلقيت اتصالا؛ للمشاركة في مسلسل هجمة مرتدة، وشعرت بسعادة كبيرة، ووافقت على الفور، ثم تلقيت اتصال من المخرج بيتر ميمي يطلب مشاركتي في الاختيار ووافقت على الفور أيضا”.