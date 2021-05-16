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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي عنيف على مناطق مختلفة في غزة

قصف إسرائيلي عنيف
قصف إسرائيلي عنيف على مناطق مختلفة في غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 3 في قصف إسرائيلي عنيف استهدف شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسة غارات عنيفة على خانيونس جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك بعد إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل.

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ولم يتوقف دوي صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان وهرتسليا وريشون لتسيون وبني براك وتل أبيب.

وأعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس - استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال بالمدينة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مقتضبة: "بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وفي وقت سابق، دعت كتائب القسام سكان تل أبيب والمركز لانتظار الرد القسامي المزلزل عقب قصف الاحتلال برجا سكنيا في مدينة غزة.

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