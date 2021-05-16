أخبار التوك شو.. خبر سار للمصريين بشأن لقاحات كورونا.. سهر الصايغ تتأثر بمشهد اغتصبها في الطاووس.. فيديو

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات، نرصد أبرزها.

أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

كشف الدكتور محمد عبدالجواد، أستاذ التكنولوجيا الحيوية والمناعة بـ جماعة حلوان، عن أكثر الأسئلة الى توجه له قائلا: "ناس كتير بتسأل آخد اللقاح الخاص بفيروس كورونا والا لاء".

وأضاف "عبد الجواد" خلال حواره على قناة أخبار مصر، أنه ينصح الجميع بالحصول على لقاحات كورونا المستجد، مؤكدًا أن مصر بها لقاحين.

بسبب مشهد في الاختيار 2.. إنجي المقدم تبكي على الهواء

كشفت الفنانة إنجي المقدم، كواليس مشاركتها في مسلسل الاختيار 2 الذي يتحدث عن بطولات رجال الداخلية المصرية.

وبكت إنجي المقدم في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، بعد عرض مشهد إبلاغها زوجة الشهيد مبروك بخبر استشهاد زوجها .

كادت أن تبكي.. رد فعل سهر الصايغ على مشهد اغتصابها بـ الطاووس.. فيديو

عرض برنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو من مسلسل الطاووس، وتحديدًا لقطة الاعتداء على الفنانة سهر الصايغ.

وتأثرت سهر خلال عرض الفيديو وكادت أن تبكي، من صعوبة المشهد، و الذى يجسد اعتداء شباب على فتاة جنسيًا واغتصابها.

مخرج موسى: محمد رمضان صور المشاهد حافيًا لمدة 40 يوما.. والفيضان في مدينة الإنتاج

كشف محمد سلامة، مخرج مسلسل موسى، كواليس وتفاصيل تصوير مسلسل موسى.

وقال محمد سلامة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "نجاح المسلسل وراه مجهود كبير أمام وخلف الكاميرا".

مشروع جواز .. حسن شاكوش يعلن مفاجأة لـ جمهوره.. فيديو

رد المطرب الشعبي حسن شاكوش، على سؤال " قلب حسن شاكوش فين ناو؟" وقال إن قلبه مع والدته.

وعن الحياة العاطفية ، أكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك خبر سار ومشروع زواج.

الصحة: تضحيات كبيرة لـ الأطقم الطبية في مواجهة كورونا..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بانشاء صندوق مخاطر لذوي شهداء الاطقم الطبية مؤكدا أن الدولة تقدر شهداء الأطقم الطبية والتضحيات التي قدموها.

هل الجمع بين جرعتي لقاحين مختلفين يتسبب في ضرر؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور رياض درقاوي أخصائي الطب المخبري والمناعة، إن المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في اوروبا في انخفاض مستمر، وفي جانب أخر من العالم هناك ارتفاع في المنحني الوبائي في إصابات كورونا في الهند.

وأضاف رياض درقاوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" دخول فصل الصيف وتواجد إمكانية للتهوية وعدم تواجد الناس في اماكن مغلقة يقلل من نسب العدوى بفيروس كورونا بشكل كبير ".

إحلال السيارات: يجب على مقدم الطلب الالتزام بشروط المبادرة المعلنة.. فيديو

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إنه في حالة إدخال مقدمي الطلبات، بيانات غير صحيحة، سواءً كانت شخصية أو تتعلق بالسيارة؛ يتم إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة.