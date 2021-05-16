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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: حققنا الفوز على فريق قوي ومميز.. ولم نحسم التأهل بعد

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق خاض مباراة من المباريات الصعبة، في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستطاع أن يحقق الفوز على فريق قوي ومميز بحجم صن داونز، مؤكدًا أن الأهلي لم يحسم التأهل إلى الآن.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الأهلي خرج من فترة طويلة وعصيبة، كنا نخوض مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام، ولكن لا يوجد أعذار لدينا، نحن الأهلي فريق كبير».

وواصل موسيماني حديثه: «صن داونز فريق كبير، تحركات مميزة وكرة قدم استعراضية ويلعب بطريقة مختلفة، ولكن كرة القدم تعترف بالأهداف، واجهنا صعوبة في الشوط الثاني وكان يجب أن نلعب بذكاء وحماس».

وأكد المدير الفني أن الشناوي قدم أداءً جيدًا، وكذلك السولية وديانج لعبا بشكل جيد. وجميع لاعبي الأهلي كانوا جنودًا، كما أن تغيير صلاح محسن كان مثل السحر واستطاع أن يسجل للمرة الثانية.

وعن الإصابات قال المدير الفني للأهلي: «علي معلول سيكون موجودًا مع الفريق في جنوب إفريقيا، وقد يكون متاحًا في مباراة نهضة بركان». مشيرًا إلى أنه فضل استبدال أيمن أشرف خلال المباراة للحفاظ عليه، وقد شارك محمود وحيد بدلًا منه، كما أن الفريق كسب اليوم عودة جونيور أجايي، ولدينا فريق قوي ونستطيع أن نواجه الصعاب.

وشدد موسيماني على أن الأهلي لعب أمام بايرن وحقق ثالث العالم، ويستطيع أن يحقق نتيجة جيدة في جنوب إفريقيا، لكن لا بد أن يكون الدفاع جيدًا، وأن يسجل الفريق هدفًا في جنوب إفريقيا، لأنه سيكون في غاية الأهمية، ونحن لن نلعب هناك للحفاظ على نظافة شباكنا فقط ولكن سنلعب من أجل التسجيل أيضًا.

وأضاف: «عندما تفوز يجب أن تكون متواضعًا، وأنا أكن احترامًا كبيرًا لفريق صن داونز، فقد حققت ١٣ لقبًا مع الفريق، لن أنسى قيمة فريق بحجم صن داونز، فقد ساعدوني في الوصول إلى ما أنا فيه، وأنا ساعدتهم في الوصول إلى ما هم عليه».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن هناك معركة كبيرة تنتظرنا في جنوب إفريقيا، لأننا لم نحسم التأهل إلى نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، وسوف نعمل على تعزيز الجانب الهجومي والدفاعي.

 

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