عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

لا تترك القلب.. أحدث أغاني ماجد المهندس

ماجد المهندس
ماجد المهندس

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحداث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها. 

txt

ماجد المهندس يطرح أغنية نصاب على اليوتيوب

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد. 

من جهة أخرى، طرح ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "نصاب" عبر قناته على موقع يوتيوب.

وتعاون ماجد المهندس فى هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغانى ماجد المهندس أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

ماجد المهندس الفنان ماجد المهندس الفنان لا تترك القلب أغنية أغنية لا تترك القلب

ترشيحاتنا

السفير المصري في لاهاي ووزيرة الهجرة الهولندية يبحثان إجراءات استضافة اللاجئين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. فقدان السيطرة على صاروخ أمريكي

أصل الحكاية .. قصص غريبة وراء أقوى شعارات السيارات في العالم

مدرب صن داونز: الأهلي سيعاني في مباراة الأياب لو لعب بنفس الطريقة

وزير السياحة يستهل زيارته لـ دبي بإجراء حوارين مع كبرى الصحف الإماراتية

بعد نجيب زاهي زركش.. أنوشكا تروي موقفا تعرضت له في السوبر ماركت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الأهلي يدرس تقديم شكوي ضد حكم مباراة صن داونز

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

وحش جدا.. خالد بيومي يهاجم فريق الأهلي رغم الفوز على صن داونز

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ