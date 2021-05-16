وزير السياحة يستهل زيارته لـ دبي بإجراء حوارين مع كبرى الصحف الإماراتية

افتتاح المتحف المصري الكبير مرتبطاً بالحالة الصحية في العالم

وصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، إلى دبي للمشاركة في السوق السياحي العربي ATM 2021 والمقرر افتتاحه اليوم الأحد وسيستمر حتي ١٩ مايو الجاري.

وفور وصول العناني إلى دبي أجري، حوارين مع جريدة الاتحاد الإماراتية وهي أول وأقدم الصحف الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع صحيفة The National وهي جريدة يومية تصدر في دولة الإمارات العربية باللغة الإنجليزية.

وتطرق الوزير خلال الحوار إلى أهمية مشاركة مصر في هذا المعرض الذي يعتبر أول معرض سياحي كبير يتم تنظيمه منذ أزمة كورونا ويُعقد حضورياً وغير افتراضياً، مشيراً إلى أن السوق العربي يعتبر أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية فإنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.

وتحدث الوزير عن أداء السياحة المصرية خلال عام 2020 في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مؤشرات السياحة الوافدة الي مصر تؤكد أنها في تحسن ملحوظ منذ استئناف حركة السياحة في يوليو الماضي حيث وصل عدد السائحين الوافدين الي مصر منذ يوليو الماضي وحتى الآن إلى 3 مليون سائح من أكثر من 20 دولة حول العالم.

كما تناول الحديث أبرز الجهود التي قامت بها مصر لدعم حركة السياحة الوافدة ومواجهة تداعيات هذه الأزمة، والاجراءات التي اتخذتها لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها.

واستعرض العناني التدابير والاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي وضعتها مصر ويتم تطبيقها في المطارات والمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر لضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والمواطنين والسائحين مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحاً أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC اعتمد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel .

وأشار إلى أن مصر أطلقت في شهر أبريل الماضي حملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا والتي بدأت بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأعلن الوزير فى حديثه أنه سيقوم بالتعاون مع وزيرة الصحة خلال أيام بالإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتان تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر مما يعطى طمأنينة قوية لكافة دول العالم نحو السفر إلى مصر.

كما ألقي العناني خلال حديثه الضوء على المقومات السياحية لمصر ولمقاصدها المختلفة والمتنوعة، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بشمس دافئة وجو مشمس صحي وأماكن وشواطئ طبيعة خلابة، بالإضافة إلى تفردها بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية مما يعطيها فرصة للمزج بين الأنماط السياحية المتنوعة.

وعن موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أوضح الوزير أن تحديد هذا الموعد سيكون مرتبطاً بالحالة الصحية في العالم بأكمله وليس في مصر فقط ليتم اختيار التوقيت المناسب للجميع، مشيرا إلى أن تفاصيل هذا الحفل ستكون مفاجأة كبيرة للجميع ولا تقل إبهاراً عما قدمته مصر خلال موكب المومياوات الملكية.

ولفت إلى أن هناك فعاليات أخرى هامة ستقدمها مصر خلال الفترة المقبلة ومنها الاحتفال قريباً بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة العاملين الجديدة، ومدينة الجلالة، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر.

ومن المقرر أن يفتتح العناني، اليوم، الجناح المصري المشارك في المعرض، كما أنه سيقوم خلال مشاركته بعقد العديد من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبري شركات السياحة والطيران في السوق العربي، وعدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي كبرى الصحف والقنوات التليفزيونية وكالات الأنباء العالمية.