نرمين الفقي مع كلبها: من أحلى وأوفى الحيوانات

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة، حظيت من خلالها على إعجاب متابعيها عبر التعليقات.



وظهرت نرمين وهي تداعب كلبها، وترتدي توب بحمالات مكشوف الظهر، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وأنثوية .



ورفعت نرمين شعرها للخلف على ظهرها وهو ما أبرز رقة ملامحها وعلقت "من احلي واوفي الحيوانات اللي في الدنيا"

آخر أعمال نيرمين الفقى



شاركت الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنقضي.



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.