عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقي مع كلبها: من أحلى وأوفى الحيوانات

صدى البلد

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة  عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة، حظيت من خلالها على إعجاب متابعيها عبر التعليقات.


وظهرت نرمين  وهي تداعب كلبها، وترتدي توب بحمالات مكشوف الظهر، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وأنثوية .

txt

نيرمين الفقي توجه رسالة لفريق عمل مسلسل ضل راجل| شاهد

txt

مسلسل ضل راجل الحلقة 23 .. نيرمين الفقي توجه مفاجأة صادمة للجمهور


ورفعت نرمين شعرها للخلف على ظهرها وهو ما أبرز رقة ملامحها وعلقت "من احلي واوفي الحيوانات اللي في الدنيا"

آخر أعمال نيرمين الفقى


شاركت الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنقضي.


مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.

 

الفنانة نرمين الفقى نرمين الفقي اطلالة لافته اخبار الفن إجازة أيام عيد الفطر إجازة أيام عيد الفطر المبارك إجازة العيد

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي توجه رسالة لفريق عمل مسلسل ضل راجل| شاهد

نيرمين الفقي توجه الشكر لفريق عمل مسلسل ضل راجل

ترشيحاتنا

السفير المصري في لاهاي ووزيرة الهجرة الهولندية يبحثان إجراءات استضافة اللاجئين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. فقدان السيطرة على صاروخ أمريكي

أصل الحكاية .. قصص غريبة وراء أقوى شعارات السيارات في العالم

مدرب صن داونز: الأهلي سيعاني في مباراة الأياب لو لعب بنفس الطريقة

وزير السياحة يستهل زيارته لـ دبي بإجراء حوارين مع كبرى الصحف الإماراتية

بعد نجيب زاهي زركش.. أنوشكا تروي موقفا تعرضت له في السوبر ماركت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الأهلي يدرس تقديم شكوي ضد حكم مباراة صن داونز

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

وحش جدا.. خالد بيومي يهاجم فريق الأهلي رغم الفوز على صن داونز

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ