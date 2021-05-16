السفير المصري في لاهاي ووزيرة الهجرة الهولندية يبحثان إجراءات استضافة اللاجئين

التقى حاتم عبد القادر، السفير المصري في لاهاي، السبت، وزيرة الدولة للهجرة بوزارة العدل والأمن الهولندية، انكي بروكرز كنول.

تناول اللقاء آفاق التعاون المصري الهولندي في مجال الهجرة وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في هذا الشأن.

واستعرض عبد القادر خلال المقابلة الجهود الوطنية المبذولة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الاجراءات المعنية باستضافة اللاجئين.