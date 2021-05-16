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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير المصري في لاهاي ووزيرة الهجرة الهولندية يبحثان إجراءات استضافة اللاجئين

السفير المصري في
السفير المصري في لاهاي يلتقي وزيرة الدولة الهولندية للهجرة

التقى حاتم عبد القادر، السفير المصري في لاهاي، السبت، وزيرة الدولة للهجرة بوزارة العدل والأمن الهولندية، انكي بروكرز كنول. 

تناول اللقاء آفاق التعاون المصري الهولندي في مجال الهجرة وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في هذا الشأن. 

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واستعرض عبد القادر خلال المقابلة الجهود الوطنية المبذولة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الاجراءات المعنية باستضافة اللاجئين.

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