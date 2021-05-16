فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

ستة صواريخ مدمرة أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية استهدفت برج الجلاء الذي يضم مكتب قناة الجزيرة في غزة .

إلى جانب مكتب قناة الجزيرة كان يضم برج الجلاء عددًا من المكاتب الإعلامية، أبرزها مكتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، ومكتب تلفزيون دولة الكويت الرسمي، بالإضافة إلى عدد من الإذاعات الفلسطينية ومكاتب المحامين.

تدمير برج الجلاء

ورفض ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلي، على الهواء مباشرة، منح مالك برج الجلاء عدة دقائق من أجل إخلاء أجهزة مكتب قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس، وكذلك أرشيف مكتب الجزيرة الذي يزيد عمره على 15 عامًا.

بعد تدمير مكتب قناة الجزيرة القطرية طالبت إسرائيل أيضًا بإخلاء برج مشتهى على غرار مكتب قناة الجزيرة ، إذ صدر إخطار لقاطني المبنى بإخلائه تمهيدًا لقصفه بالطائرات، ونشر نشطاء لقطات تظهر لحظة تدمير برج مشتهى الواقع في حي تل الهوى قرب مقر وزارة المالية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

كما تلقى عدد كبير من سكان حي الرمال في غزة اتصالات طالبتهم بإخلاء منازلهم تمهيدًا لقصف مناطق كثيرة في الحي، وذلك بعد تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على غزة .

وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان في يومه السادس إلى 145 شهيدًا، بينهم 41 طفلا و23 سيدة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1150 مصابًا.

كما تشهد محافظات الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيب خلالها العشرات بالرصاص الحي، وسط انطلاق مسيرات تضامنية مع المناطق المستهدفة في كافة ربوع فلسطين المحتلة.