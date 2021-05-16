عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثالث أيام العيد .. فيلم وقفة رجالة لـ ماجد الكدواني يحصد 22 ألف جنيه

صدى البلد

حقق فيلم «وقفة رجالة» للفنان ماجد الكدواني، إيراداً -أمس السبت  ثالث أيام عيد الفطر المبارك- وصل إلى 22 ألف و343 جنيها، وهو معروض قبل بدء موسم أفلام العيد.

ملخص أحداث فيلم وقفة رجالة
"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

أول أيام العيد.. فيلم وقفة رجالة لـ ماجد الكدواني يحصد 18 ألف جنيه

أبطال فيلم وقفة رجالة 


بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.


آخر أعمال ماجد الكدواني الفنية
وشارك الفنان ماجد الكدواني، مؤخرًا في مسلسل الأختيار 2، في حلقاته الأخيرة، حيث جسد دور رئيس جهاز الأمن الوطني، ليأتي بعد الفنان رياض الخولي، الذي جسد نفس المنصب بالمسلسل.


قال الفنان ماجد الكدواني، إن سبب تألقه في مسلسل الاختيار 2 ، هو المجهود المبذول من قبل المخرج بيتر ميمي ، والمؤلف هاني سرحان ، والفنان أحمد مكي ، وكريم عبد العزيز ، قائلاً :" بذل معايا طاقة رهيبة " ، بالإضافة إلى باقي الفنانين، وطاقم التصوير ، وكافة القائمين على المسلسل .


وأضاف " الكدواني " في مداخلة هاتفية على فضائية " الأولى " ، قائلاً: " إدوني معلومات كتيرة ، وطريقة معينة في الإلقاء ، ومن الناحية النفسية كمان ساعدوني".


وتابع الفنان: "وانا حاولت بقدر الإمكان أكون مُلم بكل المعلومات اللي غذوني بها ديه، عشان أظهرها في شكل مشهد يليق بالمسلسل ، والحمدلله نجحت ، وده بفضل ربنا".


وأردف: فيه كيميا بيني وبين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ورصيد من حب الناس، والحمدلله الذكريات الجميلة اللي بينا والشغل اللي عملناه مع بعض، دايما ناجح سبحان الله ، وعلق في أذهان الجمهور".


وكشف أسرارا عن المشهد الذي قام بتمثيله في مسلسل الأختيار 2 ، قائلاً: "أنا لم أقابل الشخصية الحقيقة للواء مراد، بس أعتقد هو رئيس جهاز الأمن الوطني حالياً".


واستطرد: "اللي اتقالي إني بجسد شخصية لواء جديد، وبفكر جديد في جهاز الأمن الوطني، لكن معنديش علم بالشخصية الحقيقية ايه هي ، ولا اسمه ولا شكله".


واختتم " الكدواني" حديثه ، قائلاً: "نحن نقدم رسالة للناس وسنقف يوما ما، وسنسأل أمام الله عن ما قدمناه للجمهور"

عيد الفطر الاختيار محمد سلام فيلم وقفة رجالة كريم عبد العزيز

ترشيحاتنا

الزمالك يدعم شعب فلسطين في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي برسالة قوية

هيكتور كوبر يزف خبرا سارا لمهاجم الأهلي

تضامناً مع الفلسطينيين .. عمال إيطاليون يرفضون تحميل شحنة أسلحة متجهة لـ إسرائيل

لهذا السبب .. تحذير للملايين من مستخدمى هواتف آيفون

اجتماع طارئ لـ التعاون الإسلامي لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

طراز مميز من لكزس للبيع داخل أحد المزادات الأمريكية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

توقف عنها فورا.. 5 مواد غذائية تقضي على شبابك وتسبب الشيخوخة

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ