ابتز سيدة بمقاطع فيديو.. حبس عامل صيانة هواتف بـ مدينة نصر

أمرت النيابة العامة عامل صيانة هواتف ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول واقعة ابتزازه لسيدة بمقاطع فيديو وصور.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، كشفت ملابسات البلاغ الذي تلقته من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حول ابتزاز عامل صيانة هواتف محمولة لها، وتهديده بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السيدة تلقيها اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها"، أخبرها خلاله بتمكنه من التحصل على مقاطع فيديو وصور خاصة بها ومساومتها على دفع مبلغ مالي نظير عدم التشهير بها ونشر مقاطع الفيديو والصور المُشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على التقابل بأحد الشوارع بدائرة القسم لاستلام المبلغ المالي المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه، وتبين أنه عامل سابق بمحل صيانة هواتف محمولة بدائرة القسم، وبحوزته "كارت ميموري" يحتوى على صور ومقاطع فيديو خاصة بالسيدة المُشار إليها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لسابقة عمله بمحل صيانة هواتف محمولة وتردد المجنى عليها على المحل لصيانة هاتفها، تمكن من التحصل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها وابتزازها لدفع مبلغ مالي.