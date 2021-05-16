عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابتز سيدة بمقاطع فيديو.. حبس عامل صيانة هواتف بـ مدينة نصر

صدى البلد

أمرت النيابة العامة عامل صيانة هواتف ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول واقعة ابتزازه لسيدة بمقاطع فيديو وصور.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، كشفت ملابسات البلاغ الذي تلقته من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حول ابتزاز عامل صيانة هواتف محمولة لها، وتهديده بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السيدة تلقيها اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها"، أخبرها خلاله بتمكنه من التحصل على مقاطع فيديو وصور خاصة بها ومساومتها على دفع مبلغ مالي نظير عدم التشهير بها ونشر مقاطع الفيديو والصور المُشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على التقابل بأحد الشوارع بدائرة القسم لاستلام المبلغ المالي المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه، وتبين أنه عامل سابق بمحل صيانة هواتف محمولة بدائرة القسم، وبحوزته "كارت ميموري" يحتوى على صور ومقاطع فيديو خاصة بالسيدة المُشار إليها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لسابقة عمله بمحل صيانة هواتف محمولة وتردد المجنى عليها على المحل لصيانة هاتفها، تمكن من التحصل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها وابتزازها لدفع مبلغ مالي.

عامل صيانة هواتف حبس عامل ابتزاز عامل صيانة هواتف محمولة مواقع التواصل الاجتماعي مدينة نصر

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف موقف علي معلول من المشاركة في مباراة العودة أمام صن داونز

أبرزها التوثيق.. 7 شروط للطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

رسالة من الأزهر إلى الطلاب: المناهج الدراسية لا تخرج عالما.. فيديو

صافرات الإنذار تدوي فى إسرائيل .. القسام تقصف بئر سبع برشقة صواريخ

الصحة: 1203 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و63 وفاة

الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 50 غارة على قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

لن تتوقعها .. 5 أعشاب لعلاج الكحة بدون أدوية

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ