أحمد حامد يختتم منافسات نهائي كأس العالم للخماسي في المركز الـ11

أحمد الجندي الـ16

أنهى أحمد حامد لاعب المنتخب الوطني الأول للخماسي الحديث، منافسات نهائي كأس العالم في المركز الحادي عشر، فيما حل زميله أحمد الجندي في المركز الـ16، وأخيرًا جاء إسلام حامد في المركز الـ22، من البطولة التي تستضيفها المجر في الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري.

وجاء أحمد حامد في المركز الـ11 بمجموع نقاط 1453، بينما جاء أحمد الجندي في المركز الـ16 بمجموع نقاط 1434، فيما حل إسلام حامد في المركز الـ22 برصيد 1416 نقطة.

وذهبت الميدالية الذهبية للفرنسي "فالنتين برادس" بمجموع نقاط 1479 بينما حصل على الفضية اللاعب الإنجليزي "توماس توليس" بمجموع نقاط 1475 وأخيرا ذهبت الميدالية البرونزية للاعب الصين "شواي لوو" بمجموع نقاط 1471.

ويعتبر نهائي كأس العالم ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو من خلال التصنيف الأولمبي وهي آخر مرحلة لبطولات كأس العالم.

ويترأس بعثة المنتخب عمرو شمس عضو مجلس الإدارة ومعه علي الدين جمعة إداري، ورؤوف حسام المدير الفني وإيهاب سيد مدرب الجري وياسر عصر مدرب الفروسية ومحمد الجمال مدرب اللياقة البدنية وأحمد الصغير مدرب السلاح ومحمد غيث مدرب السلاح.

وتضم قائمة المنتخب كلا من إسلام حامد وأحمد أشرف وأحمد الجندي في منافسات الفردي رجال ومهند طارق في منافسات التتابع المختلط، وسلمى أيمن وأميرة قنديل لمنافسات الفردي سيدات وهايدي عادل للتتابع المختلط.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة العالم للكبار في الفترة من 8 إلى 14 يونيو المقبل، والمؤهلة مباشرة للأولمبياد لأول 3 مراكز.