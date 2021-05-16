عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق لطفي يكشف حقيقة تصوير الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية

طارق لطفي
طارق لطفي

كشف الفنان طارق لطفي عن حقيقة وجود جزء ثان من فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية الذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا.

وقال طارق لطفي لـ "صدى البلد": "لا أعرف شيئا عن الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية ولم تحدثني حتى الآن أى جهة إنتاجية".

وعلى الجانب الآخر حلَّ الفنان محمد هنيدي ضيفا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، وكشف عن العديد من الكواليس والمواقف في بدايات عمله، وصداقاته في الوسط الفني.

القاهرة كابول الحلقة 29 .. الأمن ينجح فى إعادة طارق لطفى إلى مصر

وأوضح هنيدي أنه صاحب فكرة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، فقد قدمه كـ"اسكيتش" تمثيلي على مسرح كلية حقوق القاهرة مع زملائه، وكان عرضا لا تزيد مدته عن 10 دقائق، لكن بعد نجاح فيلم "إسماعيلية رايح جاي" بحث المنتجون عن فكرة فيلم جيدة له، استكمالا لنجاح الفيلم السابق، فاقترح الفكرة على السيناريست مدحت العدل وتم الأمر.

وأضاف: "وقتها دخلت في بروفات مسرحية ألابندا ومدحت العدل جاي وروحت راكب معاه في العربية وقولت له الجملة دي فقط.. إيه رأيك في صعيدي في الجامعة الأمريكية؟! بعد أسبوع مدحت كان معاه معالجة للفيلم وابتدينا نشتغل عليه، والجميل إن كل دفعة مسرح حقوق القاهرة كانوا حاسين إن ده فيلمهم، كنا بنقعد يوميا نفكر ونعرض ومدحت معانا لحد ما ربنا كرم ودخلنا الفيلم ونجح".

وعن سر "البدلة الصفرا" التي ارتداها في الفيلم، قال هنيدي إنه اشتراها من وكالة البلح، ولا يزال محتفظا بها حتى الآن، مضيفا: "البدلة الصفرا من وكالة البلح، كل الطقم ده من الوكالة وعندي لحد دلوقت، محتفظ بلبس كل الشخصيات، أي حاجة عملتها محتفظ بلبسها، والبدلة دي بالتحديد ليها معزة خاصة".

الجامعة الأمريكية طارق لطفي الفنان محمد هنيدي الوسط الفنى القاهرة كابول أمير كرارة

موضوعات متعلقة

احتفالا بعيد الفطر.. مينا عياد يطرح أغنية عيلتنا

مروة ناجي تحتفل بعيد ميلادها وسط جمهور ألمظ وسي عبده

نسرين أسامة أنور عكاشة: واثقة في تقديم رؤوف عبد العزيز لـ الباب الأخضر بشكل جيد

انت بقيت حاجة صعبة قوي.. ماندو العدل يوجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد رمضان|فيديو

فيرساتشي بيبي لـ محمد رمضان تتخطى 4 ملايين مشاهدة

رحلة العلايلى الفنية وسهرة مع هانى شاكر على يوتيوب الثقافة

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان الراحل محمد ريحان

طرح أغنية "دا من روحك" ضمن أحداث فيلم "النداهة".. فيديو

ترشيحاتنا

بقدرات فنية عالية الأداء .. كورفيد ستيغراي تستعد لانطلاقة جديدة

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

بسبب أخطاء الحكام.. الكاف يضع خطة جديدة لتطبيق تقنية الـ VAR

منزعج بشدة .. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن سخطه من جرائم إسرائيل

بـ 2 مليون و616 ألف جنيه .. أحمد نوتردام يتصدر إيرادات أفلام العيد

أمام الجمود يظل الصمود.. متحدث الخارجية يكشف جهود مصر أمام التصعيد في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ