صناع دمياط يؤثثون 2000 وحدة لـ إسكان المناطق العشوائية

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاتاحة تأثيث ٢٠٠٠ وحدة سكنية بمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية "معًا والسلام والمحروسة" بمحافظة القاهرة لصالح الصناع بمحافظة دمياط.

يأتي ذلك استكمالا لجهودها المتواصلة لتوفير فرص تسويقية وتعاقدية بشكل آمن للصناع بالمدينة، خاصة بعد الانتهاء من تأثيث مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية وفقاً للبروتوكول المبرم مع المنطقة الشمالية العسكرية.

وأوضحت منال عوض أن هذه المبادرة تأتى استكمالا لسلسلة المبادرات التى تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن ، لاتاحة فرص تسويقية لمنتجات الصناع بمحافظة دمياط بصفة عامة والصناع بمدينة دمياط للأثاث خاصة، مؤكدة حرص أجهزة الدولة المختلفة على دعم خطة تسويق منتجات الصناع من الأثاث الدمياطى واستعادة مكانته على الخريطة المحلية وانطلاقه نحو العالمية.

وتوجهت "محافظ دمياط" بالشكر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على دعمها المستمر لقطاع صناعة الأثاث بدمياط، والذى بدا واضحًا بالمبادرات المُنعقدة خلال الاشهر الماضية بإقامة معرضين للأثاث بمحافظتى أسيوط والمنيا.

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