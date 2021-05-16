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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد ثروت: مراتي دعمتني قبل النجاح في التمثيل

محمد ثروت
محمد ثروت

قال الفنان محمد ثروت، إن علاقته بزوجته استمرت لسنوات طويلة حتى قبل الزواج، مشيرا إلى أنه خريج تجارة عين شمس وظل فيها فيها 7 سنوات بسبب حبه للتمثيل.

وأضاف محمد ثروت في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على "القناة الأولى": "زوجتي كانت شاطرة في الجامعة وفي مرة جلست معها في عرض لمسرحية وحصلت على رقم هاتفها".

وأضاف محمد ثروت: "حدث حب وحالة من الإعجاب بيننا ولم يكن في بالي آنذاك الارتباط الزواج وكان لدي حلم أن أصبح ممثلا".

وتابع محمد ثروت: "بدأت آخد خطوات للخلف في علاقتي بزوجتي قبل الزواج لأنني لم أحقق شيء في حياتي المهنية ولكنها كانت تدعمني بشكل كبير".

واستطرد محمد ثروت: "استمرت فترة الخطوبة 3 سنوات وحمايا كان مقتنع بيا قبل الشهرة وتحقيق النجاح، وعشنا لحظات صعبة مع بعض، وزوجتي كانت في ضهري وبتشجعني قبل ما أكون ممثل معروف.. اشتغلت أمين مخازن وفي محل كمبيوتر واشتغلت على عربية كبدة وسجق قبل التمثيل".

 

 

محمد ثروت يوسف الحسيني التاسعة اخبار التوك شو

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