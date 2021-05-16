طراز مميز من لكزس للبيع داخل أحد المزادات الأمريكية .. صور

تقدم شركة لكزس اليابانية باقة من الطرازات الفاخرة داخل أسواق السيارت العالمية، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1989 و يقع مقرها الرئيسي في ناغويا اليابانية، و تعتبر لكزس هي تابعة للشركة الأم تويوتا و التي تعد واحدة من أعرق شركات تصنيع السيارات حول العالم.

وتعد النسخة LFA هي واحدة من اقوى الاصدارات التي تحمل العلامة التجارية لشركة لكزس، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة، حيث صممت بطريقة هندسية مميزة، تجمع بين الاطلالة الانسيابية و المظهر الرياضي، وقامت لكزس بانتاج 500 نسخة فقط من هذا الطراز.

ووصلت السوق الأمريكي عدد 190 نسخة فقط من هذه السيارة، وهي الآن معروضة للبيع داخل أحد المزادات، و لكن قبل ان تعرف على قيمتها التسويقية فلابد أن تعرف على المسافة التي قطعتها السيارة طوال رحلتها و التي تقدر بـ 500 ميل فقط، و هي مسافة قليلة للغاية.

و تحتوي السيارة على مقصورة داخلية أنيقة ذات مقاعد رياضية باللون الاسود و الاحمر، و قمرة قيادة تحتوي على العديد من وسائل مساعدة السائق، إلى جانب الهيكل الخارجي و الذي يعتمد على مفهوم ثنائي الأبواب مع عجلات رياضية و جنوط تتخذ شكل النجمة المزدوجة.

وطرحت السيارة لكزس LFA للبيع بقيمة تسويقية تتراوح بين 425 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، و يذكر أن هذه النسخة تم شرائها للمرة الأولى بقيمة تبلغ 338 ألف دولار أمريكي.