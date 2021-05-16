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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طراز مميز من لكزس للبيع داخل أحد المزادات الأمريكية .. صور

طراز مميز من لكزس
طراز مميز من لكزس للبيع داخل احد المزادات الامريكية| صور

تقدم شركة لكزس اليابانية باقة من الطرازات الفاخرة داخل أسواق السيارت العالمية، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1989 و يقع مقرها الرئيسي في ناغويا اليابانية، و تعتبر لكزس هي تابعة للشركة الأم تويوتا و التي تعد واحدة من أعرق شركات تصنيع السيارات حول العالم.

وتعد النسخة LFA هي واحدة من اقوى الاصدارات التي تحمل العلامة التجارية لشركة لكزس، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة، حيث صممت بطريقة هندسية مميزة، تجمع بين الاطلالة الانسيابية و المظهر الرياضي، وقامت لكزس بانتاج 500 نسخة فقط من هذا الطراز.

ووصلت السوق الأمريكي عدد 190 نسخة فقط من هذه السيارة، وهي الآن معروضة للبيع داخل أحد المزادات، و لكن قبل ان تعرف على قيمتها التسويقية فلابد أن تعرف على المسافة التي قطعتها السيارة طوال رحلتها و التي تقدر بـ 500 ميل فقط، و هي مسافة قليلة للغاية.

و تحتوي السيارة على مقصورة داخلية أنيقة ذات مقاعد رياضية باللون الاسود و الاحمر، و قمرة قيادة تحتوي على العديد من وسائل مساعدة السائق، إلى جانب الهيكل الخارجي و الذي يعتمد على مفهوم ثنائي الأبواب مع عجلات رياضية و جنوط تتخذ شكل النجمة المزدوجة.

وطرحت السيارة لكزس LFA للبيع بقيمة تسويقية تتراوح بين 425 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، و يذكر أن هذه النسخة تم شرائها للمرة الأولى بقيمة تبلغ 338 ألف دولار أمريكي.

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