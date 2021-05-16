عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة الأهرامات.. سهر الصايغ تدعم القضية الفلسطينية

صدى البلد

نشرت سهر الصايغ، صورة للأهرامات وعليها علم فلسطين عبر حسابها الرسمى على انستجرام،  دعما للقضية الفلسطينية.

وعلقت سهر الصايغ على الصورة: "غزة تحت القصف".

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للأهرامات وعليها علم فلسطين، ولكن قال مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، قال إن الصورة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا فقط.


 

txt

الآثار: اكتساء الأهرامات بعلم فلسطين غير صحيح

txt

علم فلسطين يظهر في احتفالات ليستر بكأس انجلترا

إصابات فلسطين
 

وأعلنت ‏الصحة الفلسطينية عن تسجيل أكثر من 500 إصابة بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة والقدس بحسب القناة العربية.

وكانت قناة فلسطين اليوم نقلت عن سرايا القدس، إنه تم إطلاق أكثر من 150 صاروخا باتجاه تل أبيب والخضيرة وأسدود وعسقلان وباقي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وكانت شبكة قدس الإخبارية أفادت بأن الفصائل الفلسطينية تطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه غلاف ‎غزة.

 

 

 

فلسطين القضية الفلسطسينية إصابات فلسطين أطفال فلسطين اشتباكات فلسطين

موضوعات متعلقة

علم فلسطين يظهر في احتفالات ليستر بكأس انجلترا

أحمد حلمي: فلسطين أرض الجدود وشعب الخلود وصمود بلا حدود

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف موقف علي معلول من المشاركة في مباراة العودة أمام صن داونز

أبرزها التوثيق.. 7 شروط للطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

رسالة من الأزهر إلى الطلاب: المناهج الدراسية لا تخرج عالما.. فيديو

صافرات الإنذار تدوي فى إسرائيل .. القسام تقصف بئر سبع برشقة صواريخ

الصحة: 1203 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و63 وفاة

الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 50 غارة على قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

لن تتوقعها .. 5 أعشاب لعلاج الكحة بدون أدوية

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ